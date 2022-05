Parcours d’aide gratuit à LORIENT pour ceux qui aident une personne dépendante Lorient Lorient Catégories d’évènement: Lorient

Morbihan

Parcours d’aide gratuit à LORIENT pour ceux qui aident une personne dépendante Lorient, 6 janvier 2020 14:30, Lorient. 6 janvier – 18 mai 2020, les lundis Sur place gratuit https://www.argwim.fr/ En 6 rencontres virtuelles dPROFITEZ du confinement : ‘une demi-journée, éviter l’épuisement et maintenir ou retrouver une relation à l’autre et un lien à sa vie sociale PROFITEZ du confinement pour suivre un parcours d’aide d’échanges et de formation entre aidants : POUR QUI ? Alzheimer, Parkinson, sclé-rose en plaques, Dépen-dance, AVC, Cancer, addic-tion, HTAP, maladies rares, trouble borderline, accident de la route, Alcool, handi-cap physique ou mental, dépression, asthme, cardio-pathies, diabète, fibromyalgie…ou tout autre maladie lourde Groupe de 8 personnes. POUR QUOI ? – Réaliser ce que représente la rela-tion d’aide à un proche … – Se questionner et analyser les si-tuations vécues dans la relation au proche … – Repérer ce qui pose difficulté … – Trouver les réponses adéquates à sa situation… – Mieux connaitre les ressources existantes près de chez soi … – Développer sa capacité à agir… Formateurs compétents et chaleureux. ça peut être un autre jour que le lundi évidemment. Lorient 56100 56100 Lorient Calvin Morbihan lundi 6 janvier 2020 – 14h30 à 17h00

lundi 13 janvier 2020 – 14h00 à 17h00

lundi 20 janvier 2020 – 14h00 à 17h00

lundi 27 janvier 2020 – 14h00 à 17h00

lundi 13 avril 2020 – 14h30 à 17h00

lundi 20 avril 2020 – 14h30 à 17h30

lundi 27 avril 2020 – 14h30 à 15h00

lundi 4 mai 2020 – 14h30 à 15h00

lundi 11 mai 2020 – 14h30 à 15h00

lundi 18 mai 2020 – 14h30 à 15h00

