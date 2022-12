Festival Interceltique de Lorient Lorient Lorient Catégories d’évènement: Lorient

Festival Interceltique de Lorient 4 – 13 août 2023 Lorient Le plus grand rassemblement des cultures celtes à Lorient Le Festival Interceltique de Lorient est né de la volonté de ses fondateurs de contribuer au développement de la musique et de la culture bretonne et aussi de s'ouvrir vers les nations d'implantation celte dans les îles britanniques (Écosse, Pays de Galles, Cornouailles, Île de Man, Irlande) mais aussi dans le nord de l'Espagne (Galice et Asturies).

10 jours de spectacles et divers événements début août, 4500 musiciens, chanteurs, danseurs, plasticiens, universitaires, cinéastes, d’Écosse, d’Irlande, du Pays de Galles, de Cornouailles, de l’Île de Man, de Galice, des Asturies, de Bretagne, des USA, du Canada, d’Australie, etc…

Une grande parade attirant plus de 50 000 spectateurs le premier dimanche.

