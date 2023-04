40ème anniversaire de Sonerien an Oriant Lorient Lorient Catégories d’évènement: Lorient

40ème anniversaire de Sonerien an Oriant Lorient, 13 mai 2023, Lorient. 40ème anniversaire de Sonerien an Oriant Samedi 13 mai, 16h00 Lorient Samedi 13 mai – Lorient : Grande journée autour du défilé des bagad du Pays de Lorient et du fest-noz anniversaire de Sonerien an Oriant !

Emglev Bro an Oriant, fédération de 66 associations de culture et langue bretonnes du Pays de Lorient, fêtera la Bretagne le samedi 13 mai 2022. Soutenues par la Ville de Lorient et la Région Bretagne, les festivités se dérouleront au Palais des Congrès et dans les rues commerçantes du centre-ville de Lorient. Au programme : « Parade de la Fête de la Bretagne / Dibunadeg Gouel Breizh », grand concert des Bagadoù, suivi du grand fest-noz anniversaire du Bagad de Lorient. Le déroulement de cette fête, le samedi 13 mai 2023 de 16h30 à 02h, sera le suivant : ➢ “Parade de la Fête de la Bretagne / Dibunadeg Gouel Breizh“. Au départ de la rue du port, les cercles celtiques et bagadoù du Pays de Lorient paraderont dans les rues commerçantes du centre-ville jusqu’au Parc Jules Ferry, pour s’achever place Glotin.

> À 16h30 dans les rues commerçantes jusqu’au Parc Jules Ferry. ➢ Concert des Bagadoù ayant défilé : sur le parvis du Palais des congrès, place Glotin, les participants au défilé se produiront tous ensemble pour un concert exceptionnel.

> De 17h30 à 19h sur la Place Glotin. ➢ Le fest-noz anniversaire du Bagad de Lorent clôturera cette journée. Au programme : Big Stal, Dañs ar jâze, Lange/Le Sauze, Lâret-hi, Le Bot/Chevrollier, Modkozmik Galactik > Dès 21h au Palais des Congrès. 8€, gratuit – 12 ans. Co-organisateur : Emglev Bro an Oriant, Bagad Sonerien an Oriant. Lorient Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

