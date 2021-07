Lorient Lorient 122 rue Lazare Carnot Lorient, Morbihan Le Boudoir Une exposition puissante et collective Lorient 122 rue Lazare Carnot Lorient Catégories d’évènement: Lorient

Le Boudoir Une exposition puissante et collective Lorient 122 rue Lazare Carnot, 9 juillet 2021 15:30-9 juillet 2021 19:00, Lorient. 9 juillet – 7 août Entrée libre 06.73.60.58.24, 06.20.88.11.09 Des Oeuvres. Des Femmes. Les oeuvres de 23 Femmes. Le Boudoir ouvrira ses portes le vendredi 10 juillet 2021. Les œuvres de 23 artistes seront exposées à l’atelier OOooh ! de Lorient jusqu’au 7 août, proposant aux visiteurs une grande diversité de techniques, de médiums & de sensibilités autour du thème de l’intimité féminine. En effet, toutes les œuvres présentées à l’atelier sont réalisées exclusivement par des femmes.

Il y aura aussi quelques rendez-vous (lectures, vidéos, temps musicaux, visites surprises…), des temps de partage entre les artistes & le public. Cette exposition est une invitation à parcourir les différents univers de femmes créatrices, leur vision de la féminité, de l’intimité, de leur intimité. L’atelier OOooh ! se situe au numéro 122 de la rue Lazare Carnot à Lorient

Horaires d’ouverture : mardi, jeudi, samedi : 14h – 19h / mercredi, vendredi : 10h – 12h / 14h – 19h

