Jérôme Mitonneau expose chez OOooh! Lorient 122 rue Lazare Carnot, 7 septembre 2021 14:00, Lorient. 7 – 30 septembre Sur place Entrée libre, & sur rendez-vous les lundi, mardi & mercredi 06.73.60.58.24, 06.20.88.11.09, https://www.facebook.com/AtelierOOooh, olivia-de-aivilo@orange.fr Deux belles expositions à venir Les murs d’OOooh! accueilleront l’artiste peintre Jérôme Mitonneau du 7 au 30 septembre.

Il sera rejoint la semaine suivante par Nastasja Duthois, platicienne, qui s’installera dans la Baignoire, annexe de l’atelier.

Ces expositions seront les dernières de l’année puisque OOooh! devra fermer ses porte pour cause de travaux, pour une durée indéterminée.

Ces expositions seront les dernières de l'année puisque OOooh! devra fermer ses porte pour cause de travaux, pour une durée indéterminée.

A noter également que la première semaine d'octobre, nous organiserons une vente de solidarité afin de nous aider à passer ce cap difficile.

