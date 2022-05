CAPBIOTEK TOUR 2018 l Lorient ID Mer Lorient Catégories d’évènement: Lorient

Morbihan

CAPBIOTEK TOUR 2018 l Lorient ID Mer, 27 septembre 2018 08:45, Lorient. Jeudi 27 septembre 2018, 08h45 Sur place Sur inscription https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfg6F4QEJ3uFeCb822rfzT2JQXp08IMhuq3aNhT4UJvjZcBg/viewform Inscrivez-vous et venez à la rencontre des acteurs du territoire Lorientais Rendez-vous le jeudi 27 septembre 2018, à partir de 8h45, chez ID MER à Lorient pour participer à la première matinée du CAPBIOTEK Tour 2018. Cet événement sera l’occasion pour les acteurs du territoire qui participent de : Rencontrer les entreprises, les laboratoires de recherche

les entreprises, les laboratoires de recherche Échanger sur les biotechs en Bretagne

sur les biotechs en Bretagne Visiter IDmer

IDmer Découvrir les outils CAPBIOTEK Au programme 8h45 : Accueil des participants à Lorient Technopole

9h00 : Mot d’accueil – Présentations de Capbiotek, Lorient Technopole, IDmer

9h45 : Présentations d’entreprises et de laboratoires :- Pierre Lemechko, Institut de Recherche Dupuy de Lôme – Université Bretagne Sud – Dalyal Copin, Institut Régional des Matériaux Avancés – Marie-Luce Labatut, Mane-Lyraz

11h00 : Visite d’IDmer

11h45 : Temps d’échanges / cocktail déjeunatoire Vous êtes intéressés ? Inscrivez-vous en cliquant ID Mer 2 Rue Batelière, 56100 Lorient 56100 Lorient Morbihan jeudi 27 septembre 2018 – 08h45 à 12h00

Détails Heure : 08:45 - 12:00 Catégories d’évènement: Lorient, Morbihan Autres Lieu ID Mer Adresse 2 Rue Batelière, 56100 Lorient Ville Lorient lieuville ID Mer Lorient Departement Morbihan

ID Mer Lorient Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lorient/

CAPBIOTEK TOUR 2018 l Lorient ID Mer 2018-09-27 was last modified: by CAPBIOTEK TOUR 2018 l Lorient ID Mer ID Mer 27 septembre 2018 08:45 ID Mer Lorient lorient

Lorient Morbihan