Écouter chanter les dunes // Virginie Barré Galerie du Faouëdic – Lorient (Morbihan), 28 mai 2022 10:00, Lorient. 28 mai – 23 juillet, les samedis Sur place Entrée libre https://www.lorient.bzh/virginiebarre/ Une exposition présentée par Virginie Barré où objets et dessins se côtoient comme les variations d’une comédie musicale. ‘Écouter chanter les dunes’ nous invite à parcourir une exposition enchantée. Du 27 mai au 24 juillet 2022 L’artiste plasticienne Virginie Barré a pensé l’exposition « Écouter chanter les dunes » comme on fredonne une chanson. Elle travaille depuis deux ans à l’écriture d’une comédie musicale « La plage des dames ».

Cette exposition en est une préfiguration, elle est composée de chansons qui peuplent le scénario dont nous pourrons lire les paroles, de dessins et de prototypes d’objets qui vont traverser le film à venir. Toutes les œuvres possèdent une réelle autonomie mais elles sont également autant de promesses pour cette comédie à venir qui se déroulera sur deux plages du Finistère où l’artiste réside.

Une exposition où objets et dessins, se côtoient, comme les variations d’une comédie musicale qui s’élabore doucement en chantonnant.

« Écouter chanter les dunes » nous invite à parcourir une exposition « enchantée ». Galerie du Faouëdic – Lorient (Morbihan) Boulevard Général Leclerc – 56100 Lorient 56100 Lorient Morbihan samedi 28 mai – 10h00 à 19h00

samedi 4 juin – 10h00 à 19h00

samedi 11 juin – 10h00 à 19h00

samedi 18 juin – 10h00 à 19h00

samedi 25 juin – 10h00 à 19h00

samedi 2 juillet – 10h00 à 19h00

samedi 9 juillet – 10h00 à 19h00

samedi 16 juillet – 10h00 à 19h00

samedi 23 juillet – 10h00 à 19h00

