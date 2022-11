CLINT SISMO BALEINE DESHYDRATÉE Lorient Catégories d’évènement: Lorient

Morbihan

CLINT SISMO BALEINE DESHYDRATÉE, 25 novembre 2022 20:00, Lorient. Vendredi 25 novembre, 20h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Depuis les années 2000 Clint transmet ses vibes de bonne humeur au-delà du grand ouest à l’aide de ses mixs éclectiques mélangeant soul, disco, jazz, soft rock, pop, hip hop, world groove, covers, musique francaise, musique electronique and more … Membre depuis du collectif de passionnés de musique groove et métissées » Les Voodoo ambassadors » , il fait également parti du crew de djs de la web radio http://sismogroove.fm . https://www.facebook.com/iswoud https://www.facebook.com/ambassadeurs22/ https://www.facebook.com/sismogroove.fm/ https://www.mixcloud.com/sismogroovefm/ BALEINE DESHYDRATÉE Cité de la Voile Eric Tabarly, 56100 Lorient 56100 Lorient Lanveur Morbihan vendredi 25 novembre – 20h00 à 23h30

