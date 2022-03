ÊTRE Atelier OOooh! Lorient, 10 mars 2022 14:00, Lorient.

Exposition encres & dessins

ÊTRE

10 mars – 23 avril 2022

atelier OOooh !

Lorient

Hélène Lagnieu

Hélène Lagnieu a toujours peint, mais se consacre entièrement à la création artistique depuis 2006.

Son milieu extérieur: boucherie, neige, nature, milieu rural. Son milieu intérieur: créativité, rêves, romantisme, solitude, incompréhension , décalage.

L’artiste selon ses mots, dit s’être « réveillée de son engourdissement suite à un heureux déménagement dans un atelier à Lyon », ville ou elle s’est sentie immédiatement en harmonie, et opère alors un changement radical dans son travail : elle passe de l’aquarelle à l’acrylique sur papier ou toile.

Outre la peinture, elle s’exprime par le dessin et la sculpture sur papier.

“Mes recherches se concentrent sur les processus d’hybridation, la mise à nu et la décortication de l’anatomie humaine et animale.

Les chimères sont récurrentes, mais aussi la figure féminine dont le corps devient terrain d’expérimentations anatomiques.

Partant d’une mythologie personnelle, j’essaie, par ces personnages déstructurés ou réagencés, de retracer ces impressions qui sont à l’origine de la nécessité de mon travail.”

Autodidacte, elle développe une narration de l’étrange et du fantastique dans une voie solitaire hors des écoles et des regroupements.

Elle semble attirée par les femmes dotées de pouvoirs ….. Pouvoirs terrestres, naturels ou transcendants; Cela fait écho à une iconographie mythologique ainsi re visitée par ses propres filtres conscients et inconscients. déesses, les vierges, reines, créatures puissantes , merveilleuses de beauté, de force et de fragilité sont souvent le sujet principal. Ses influences sont la symbolique, la nature, les mythes. Longtemps attirée par des artistes tourmentés tels Egon Schiele, Goya, Joel Peter Witkin, Lautréamont, elle est aujourd’hui attirée par les représentations religieuses,et les figures mythiques. Représentée aujourd’hui chez: Galerie Béatrice Soulié Paris Galerie Dettinger Lyon Galerie Art compulsion Montpellier Galerie Hey Paris Collection : Abbaye d’Auberives

Natalie Lanson

Natalie Lanson, peintre et dessinatrice française, a exposé ses œuvres à la fois en solo et en groupe à l’échelle nationale. Ses pièces suggèrent mais n’imposent jamais et explorent la «correspondance subtile et magique» qui existe entre l’humanité et le cosmos. Selon le sujet qu’elle souhaite représenter, Lanson utilise des huiles, de la gouache, de l’encre, des pastels secs ou à l’huile et incorpore des éléments de collage et de broderie dans ses compositions. Il y a au début le chaos, la fusion progressive de l’eau et de l’encre.

Puis, viennent l’observation et la patience car avec le temps, les éléments se mettent en place progressivement et apparait alors un monde inventé mettant en scène la subtile et magique correspondance entre chaque élément du cosmos et l’Homme.

Le travail de Natalie Lanson est à mi-chemin entre l’univers cosmique et le monde infiniment petit des particules élémentaires et des cellules du vivant végétal et humain.

Aller-retour permanent entre le visible et l’invisible, l’infiniment petit et l’infiniment grand, l’artiste, n’impose pas sa vision mais suggère une interprétation, une impression, une sensation à chacun qui est libre de réinventer son travail.

Au-delà de ses recherches et expérimentations sur différents supports, Natalie Lanson engage une réflexion sur le monde qui nous entoure, sur sa fragilité et la nécessaire remise en question de nos modes de vie.

Atelier OOooh! Lorient 19 rue joseph talvas lorient 56100 Lorient Morbihan

