Vernissage Atelier OOooh! Lorient
Samedi 4 novembre, 18h30

Vernissage de l'exposition de Yann Lestrat & Ernest de Jouy dans le cadre du off des 25èmes Rencontres Photographiques du Pays de Lorient, en présence des artistes

Samedi 4 novembre, 18h30

https://www.facebook.com/AtelierOOooh/ Dans le cadre du off des 25èmes Rencontres Photographiques du Pays de Lorient, en partenariat avec la Galerie Le Lieu, venez découvrir deux artistes photographes & plasticiens aux univers à part mais nullement contradictoires.

Deux visions du récit photographique, deux narrations, deux personnages dans un même lieu, dans une poésie qui leur est propre & qui ne vous laissera pas indifférent.

Atelier OOooh! Lorient
19 rue joseph talvas lorient
Lorient 56100 Morbihan

