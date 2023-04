Le Boudoir Atelier OOooh! Lorient Lorient Catégories d’Évènement: Lorient

https://www.facebook.com/AtelierOOooh/ Pour la troisième édition du Boudoir, l’Atelier OOooh! accueille quarante & une artistes venues de toute la France avec chacune son regard, chacune sa sensibilité, chacune sa technique.

Une exposition puissante & collective qui durant deux mois sera enrichie de rendez-vous musicaux, de rencontres avec les artistes, de moments conviviaux & festifs.

Vernissage le vendredi 2 juin à partir de 18h30.

Atelier OOooh! Lorient
19 rue joseph talvas lorient
Lorient 56100 Morbihan

