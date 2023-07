Voyage immobile : Atelier de création pluridisciplinaire Lorgues Lorgues, 17 juillet 2023, Lorgues.

Le projet est de créer pour les enfants, un atelier de création pluridisciplinaire : musique-théâtre-danse dirigé en Soundpainting sur la thématique d’un pays imaginaire, un voyage immobile. Chaque enfant pourra inventer sa langue,sa musique, ses coutumes, ses rites . Ce projet permettra de developper leur créativité, l’esprit de partage et l’autonomie au sein d’un projet artistique ludique et créatif. Ce projet permettra aux jeunes qui n’ont pas ou peu accès à la culture de s’initier à plusieurs formes d’art et developper un projet artistique collectif. Ateliers dirigés par Marine, Yann et Zoé Fisher, musiciens professionnels et Valérie Guibert, plasticienne.

Lorgues 22 rue de la trinité 83510 Lorgues 83510 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 32 13 55 83 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T15:30:00+02:00

2023-08-17T09:00:00+02:00 – 2023-08-17T15:30:00+02:00

©cieL’autreL’une