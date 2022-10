L’orgue voyageur

2023-03-05 17:00:00 – 2023-03-05 19:00:00 Un concert dédié à l’orgue qui vous fait voyager de Bach à Poulenc en passant par une pièce créée par la classe d’écriture et composition du conservatoire. C’est aussi l’occasion de découvrir l’orgue « Gulliver », cet instrument mobile, fruit de techniques innovantes, entièrement reconstitué sur scène pour permettre un contact visuel et acoustique direct avec l’audience. Programme du concert: « Espace-Temps » de Tony Dudognon et Ruth Matarasso

Pièce mixte pour flûtes à bec, orgue et électronique « Grande Passacaille » en Ut mineur BWV 582 de Jean-Sébastien Bach

Concerto pour orgue, cordes et timbales de Francis Poulenc

Soliste orgue Gulliver : Marta Gliozzi

