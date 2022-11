L’Orgue Vivant Marseille 9e Arrondissement Marseille 9e Arrondissement Catégories d’évènement: 13009

Marseille 9e Arrondissement

L’Orgue Vivant Marseille 9e Arrondissement, 30 octobre 2022, Marseille 9e Arrondissement. L’Orgue Vivant

Eglise Sainte-Marguerite Place Antide Boyer Marseille 9e Arrondissement 13009 Place Antide Boyer Eglise Sainte-Marguerite

2022-10-30 17:00:00 – 2022-10-30

Place Antide Boyer Eglise Sainte-Marguerite

Marseille 9e Arrondissement

13009 Concerts organisés par l’Association des Amis des Orgues de Sainte Marguerite.



• Dimanche 30 octobre à 17h

André Rossi à l’orgue.



• Dimanche 13 novembre à 17h

Voix et orgue, avec :

Gabriele Varbetian soprano ;

Emmanuel Friot à l’orgue.



• Dimanche 27 novembre à 17h

Guitare et orgue, avec :

Philipe Azoulay à la guitare ;

André Rossi à l’orgue.



• Dimanche 4 décembre à 17h

Trompette et orgue, concert festif du temps de Noël avec :

Olivier Gillet à la trompette ;

Stéphane Rigat à l’orgue. L’Orgue Vivant, Automne 2022. http://aosmarguerite.org/spip.php?article47 Place Antide Boyer Eglise Sainte-Marguerite Marseille 9e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 13009, Marseille 9e Arrondissement Autres Lieu Marseille 9e Arrondissement Adresse Marseille 9e Arrondissement 13009 Place Antide Boyer Eglise Sainte-Marguerite Ville Marseille 9e Arrondissement lieuville Place Antide Boyer Eglise Sainte-Marguerite Marseille 9e Arrondissement Departement 13009

Marseille 9e Arrondissement Marseille 9e Arrondissement 13009 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-9e-arrondissement/

L’Orgue Vivant Marseille 9e Arrondissement 2022-10-30 was last modified: by L’Orgue Vivant Marseille 9e Arrondissement Marseille 9e Arrondissement 30 octobre 2022 13009 Eglise Sainte-Marguerite Place Antide Boyer Marseille 9e Arrondissement 13009 Marseille 9e Arrondissement

Marseille 9e Arrondissement 13009