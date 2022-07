« L’ORGUE, TOUTE UNE HISTOIRE » Saint-Pons-de-Thomières, 1 septembre 2022, Saint-Pons-de-Thomières.

« L’ORGUE, TOUTE UNE HISTOIRE »

2022-09-01 15:00:00 – 2022-09-30 18:00:00

L’orgue existe depuis l’Antiquité. Cette exposition retrace, tout au long des (presque) 2500 ans d’existence de l’instrument, comment il a évolué et la place qu’il a occupée dans les sociétés occidentales.

Une importante iconographie permet de visualiser les deux visages de l’instrument au fil des siècles :

– L’orgue puissant et imposant qui anime les foules (dans les jeux du cirque de l’Antiquité, à la cour des rois, dans les grandes cérémonies religieuses, aujourd’hui dans les grandes salles de concerts et les parcs d’attraction …).

– Le petit orgue personnel pour une musique intime et conviviale, pour accompagner le chant ou d’autres instruments, pour sortir dans les rues ou les jardins.

Un système de QRcodes permet d’entendre certains orgues représentatifs des diverses époques.

Dans le cadre de l’anniversaire des 250ans de l’Orgue de st Pons venez decouvrir l’exposition L’orgue toute une histoire

+33 4 67 97 00 78

