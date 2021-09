Lamballe-Armor Eglise Saint-Jean Côtes-d'Armor, Lamballe-Armor L’orgue remarquable – Eglise Saint-Jean de Lamballe Eglise Saint-Jean Lamballe-Armor Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

• **visites de l’orgue** _sam. 18 sept. de 10h à 12h / dim. 19 sept. de 15h à 16h30_ • **Concert de Sophie Pesnel et Philippe Maignan** _sam. 18 sept. à 18h_ • **Concert pour le départ de l’orgue en restauration** _dim. 19 sept. à 17h_ Vous pouvez soutenir la restauration de l’orgue dès à présent via la campagne de mécénat sur le site de la Fondation du patrimoine. [Restauration – orgue Saint-Jean](https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/orgue-de-leglise-saint-jean-de-lamballe) Animations autour de l’orgue de l’église Saint-Jean Eglise Saint-Jean 1 Rue Saint-Jean, 22400, Lamballe, Bretagne, France Lamballe-Armor Lamballe Côtes-d’Armor

