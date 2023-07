L’orgue médiéval – le cas du codex Faenza Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris, 5 octobre 2023, Paris.

Le jeudi 05 octobre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Olivier Camelin est organiste et professeur agrégé de musique.

Il nous proposera pour cette conférence introductive une présentation de son instrument, l’organetto et du codex Faenza, l’une des plus anciennes collections de partitions de musique pour clavier.

Comment interpréter la musique médiévale profane ? Comment comprendre la notation médiévale, comment la restituer avec des instruments manufacturés au XXème et XXIème siècle ? Autant de questions passionnantes auxquelles Olivier Camelin, qui dirige également l’ensemble Paline, tentera de répondre via le prisme de son instrument, l’organetto.

Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

