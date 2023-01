L’orgue d’Urrugne – Rencontre avec un instrument grandiose le temps d’une partition Urrugne Urrugne Urrugne Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Urrugne

L’orgue d’Urrugne – Rencontre avec un instrument grandiose le temps d’une partition Urrugne, 22 août 2023, Urrugne Urrugne. L’orgue d’Urrugne – Rencontre avec un instrument grandiose le temps d’une partition église Saint Vincent place René Soubelet Urrugne Pyrénées-Atlantiques place René Soubelet église Saint Vincent

2023-08-22 18:00:00 – 2023-08-22 19:00:00

place René Soubelet église Saint Vincent

Urrugne

Pyrénées-Atlantiques Urrugne 0 0 EUR Après une courte présentation de l’église, vous serons expliquées la construction et le fonctionnement de cet instrument monumental (dix tonnes), un des plus grands d’Aquitaine, créé par un artisan d’art en 2009. Les portes grandes ouvertes vous permettent de visionner les mécanismes de l’instrument. Les visites se terminent par l’audition de l’orgue et sont suivies à 19h d’une animation gratuite sur la place devant l’église : concerts ou danses.

Réservation obligatoire auprès des Offices de Tourisme. Après une courte présentation de l’église, vous serons expliquées la construction et le fonctionnement de cet instrument monumental (dix tonnes), un des plus grands d’Aquitaine, créé par un artisan d’art en 2009. Les portes grandes ouvertes vous permettent de visionner les mécanismes de l’instrument. Les visites se terminent par l’audition de l’orgue et sont suivies à 19h d’une animation gratuite sur la place devant l’église : concerts ou danses.

Réservation obligatoire auprès des Offices de Tourisme. +33 5 59 54 60 80 Office de Tourisme d’Urrugne place René Soubelet église Saint Vincent Urrugne

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Urrugne Autres Lieu Urrugne Adresse Urrugne Pyrénées-Atlantiques place René Soubelet église Saint Vincent Ville Urrugne Urrugne lieuville place René Soubelet église Saint Vincent Urrugne Departement Pyrénées-Atlantiques

Urrugne Urrugne Urrugne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/urrugne-urrugne/

L’orgue d’Urrugne – Rencontre avec un instrument grandiose le temps d’une partition Urrugne 2023-08-22 was last modified: by L’orgue d’Urrugne – Rencontre avec un instrument grandiose le temps d’une partition Urrugne Urrugne 22 août 2023 église Saint Vincent place René Soubelet Urrugne Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques Urrugne Urrugne, Pyrénées-Atlantiques

Urrugne Urrugne Pyrénées-Atlantiques