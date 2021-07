Paris Musée de la Chasse et de la Nature - Hôtels de Guénégaud et de Mongelas Paris L’Orgue de papier Musée de la Chasse et de la Nature – Hôtels de Guénégaud et de Mongelas Paris Catégorie d’évènement: Paris

À lʼoccasion des 38e Journées européennes du patrimoine, le musée de la Chasse et de la Nature est ouvert gratuitement au public tout le week-end. Créateur singulier, François-Xavier Richard a fondé les ateliers dʼOffard qui perpétuent le savoir-faire des papiers peints à la planche des grandes manufactures des XVIIIe et XIXe siècles. Après lʼavoir imprimé, gaufré, repoussé, tontissé, et poli depuis des années, François-Xavier Richard, lauréat de la Villa Kujoyama en 2017, se lance dans une nouvelle approche du papier en utilisant son avatar japonais (_washi_), reconnu Patrimoine mondial immatériel de lʼUNESCO. Dans le cadre de sa résidence à la Villa Kujoyama à Kyoto, il a mis au point un projet intitulé _LʼOrgue de papier_, vaste structure architecturale garnie dʼinstruments de musique inventés pour faire chanter toute une gamme de merveilleux papiers _washi_. À lʼoccasion de ces Journées du patrimoine, lʼorgue est montré et activé pour la première fois avec la complicité du compositeur et musicien Frédéric Blondy. Inaugurée en 1992 à Kyoto, la Villa Kujoyama est l’une des plus prestigieuses résidences artistiques que la France administre à l’étranger. Sa réouverture, en 2014, a été rendue possible après des travaux de restauration menés avec le soutien de Pierre Bergé et de la Fondation Bettencourt Schueller. La Villa Kujoyama est un établissement artistique du réseau de coopération culturelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Relevant de l’Institut français du Japon, elle agit en coordination avec l’Institut français et bénéficie du soutien de la Fondation Bettencourt Schueller, qui en est le mécène principal.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles, réservation conseillée auprès de la billetterie en ligne du musée : www.chassenature.org

A la Villa Kujoyama à Kyoto, François-Xavier Richard a imaginé un orgue garni dʼinstruments inventés pour faire chanter le papier japonais. Il est activé avec la complicité de Frédéric Blondy. Musée de la Chasse et de la Nature – Hôtels de Guénégaud et de Mongelas 62 rue des Archives 75003 Paris Paris Paris 3e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00

