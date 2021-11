Fismes Fismes Fismes, Marne L’orgue de Fismes en scène Fismes Fismes Catégories d’évènement: Fismes

Marne

L’orgue de Fismes en scène Fismes, 27 novembre 2021, Fismes. L’orgue de Fismes en scène Eglise Sainte-Macre de Fismes 7 Place de l’Église Fismes

2021-11-27 – 2021-11-27 Eglise Sainte-Macre de Fismes 7 Place de l’Église

Fismes Marne Pierre Méa à l’orgue et Olga Petukhova au saxophone vous invitent à découvrir les œuvres de Bach à Piazzola à l’église Ste Macre. Un duo original et exceptionnel. L’orgue en scène a pour vocation de valoriser l’orgue restauré de l’Eglise Sainte Macre de Fismes avec une scénographie et une mise en lumière de cet édifice classé. Les interprètes seront filmés lors du concert pour une retransmission en direct sur grand écran. contact@fismes.fr +33 3 26 48 05 50 http://www.fismes.fr/ Eglise Sainte-Macre de Fismes 7 Place de l’Église Fismes

dernière mise à jour : 2021-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Fismes, Marne Autres Lieu Fismes Adresse Eglise Sainte-Macre de Fismes 7 Place de l'Église Ville Fismes lieuville Eglise Sainte-Macre de Fismes 7 Place de l'Église Fismes