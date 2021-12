Châtellerault Conservatoire Clément Janequin Châtellerault, Vienne L’orgue, 2000 ans d’évolution au gré de l’histoire et des progrès technologiques Conservatoire Clément Janequin Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

L’orgue, 2000 ans d’évolution au gré de l’histoire et des progrès technologiques Conservatoire Clément Janequin, 5 février 2022, Châtellerault. L’orgue, 2000 ans d’évolution au gré de l’histoire et des progrès technologiques

Conservatoire Clément Janequin, le samedi 5 février 2022 à 10:30

L’orgue, un instrument trop méconnu, souffrant encore d’une étiquette essentiellement cultuelle. Or, dans l’histoire de son évolution, de l’antiquité à nos jours, son affectation liturgique demeure minoritaire. Cette conférence offre l’opportunité de faire tomber les idées reçues sur l’instrument, tout en retraçant son étroite dépendance aux évènements historiques et aux progrès technologiques… [Plus d’information sur le Pass sanitaire](https://www.ville-chatellerault.fr/pass-sanitaire)

entrée libre dans la limite des places disponibles , passe sanitaire obligatoire dès 12 ans

Conférence par Olivier Grodecoeur, professeur d’orgue au Conservatoire Clément Janequin Conservatoire Clément Janequin 1 rue Jean Monnet Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T10:30:00 2022-02-05T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Conservatoire Clément Janequin Adresse 1 rue Jean Monnet Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Conservatoire Clément Janequin Châtellerault