L’Orgeletaine Orgelet Orgelet Catégories d’évènement: Jura

Orgelet

L’Orgeletaine Orgelet, 5 juin 2022, Orgelet. L’Orgeletaine Salle polyvalente Chemin du Quart Orgelet

2022-06-05 08:00:00 – 2022-06-05 Salle polyvalente Chemin du Quart

Orgelet Jura Orgelet Le dimanche 5 juin 2022 : L’Orgeletaine Randonnées de 8, 14, 18 et 24kms.

Départs depuis la salle polyvalente d’Orgelet entre 8h et 11h.

Transport en bus.

Petit-déjeuner, ravitaillement, repas.

Cadeaux. Rando seule: 6euros (gratuit – 12 ans)

Rando et repas: 16euros

Repas seul: 11euros 06.70.35.77.60 ou 06.77.93.29.60

rando.marche.orgelet@gmail.com

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

