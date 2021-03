Toulouse Halle aux Grains Haute-Garonne, Toulouse L’Orfeon entre Garonne et Volga Halle aux Grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Concert en famille / Faire ses premiers pas avec un Chœur Il est l’un des meilleurs ensembles du monde, reconnu pour la qualité de ses interprètes et pour sa soif de découvertes musicales… Le Chœur Orfeón Donostiarra participe aux Musicales franco-russes. De Poulenc, aveyronnais par sa mère, à ses contemporains russes, les chanteurs – accompagnés au piano – donneront toute la mesure de leur engagement lors de ce concert placé sous le signe du sacré, grâce à l’émouvant Gloria. José Antonio Sainz Alfaro / Direction du Chœur

Orfeón Donostiarra / Chœur ### Programme * Poulenc : _Gloria, Fp. 177_

* Rachmaninov : _Six Choeurs, Op.15_

* Moussorgski : _Josué Navine_

* Prokofiev : _Zdravitsa, Cantate, Op.85_ ![]() ### Plus d’infos [Site de l’ONCT ](https://www.toulouse-metropole.fr/missions/culture/onct?oaq%5Buid%5D=59842686) ![]() ### Infos pratiques À partir de 12 ans

De 5 € à 20 €

