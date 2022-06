L’Orféo Aix-en-Provence, 11 juillet 2022, Aix-en-Provence.

L’Orféo

2022-07-11 20:00:00 – 2022-07-11

26 124 Le mythe d’Orphée – poète qui, par la seule grâce de son chant, obtient des Enfers qu’ils lui rendent celle qu’il aime, trop tôt disparue – hante les origines de l’art lyrique. Pour faire écho au Couronnement de Poppée, dernier opéra de Monteverdi, Leonardo García Alarcón et la Cappella Mediterranea donnent une version de concert de L’Orfeo, premier opéra du compositeur, souvent considéré par ailleurs comme le premier véritable opéra de l’histoire. Dans cet éloge humaniste du pouvoir civilisateur de l’art et de la maîtrise des passions se terminant en lumineuse apothéose, Monteverdi déploie une infinie variété de formes, styles et atmosphères : les rythmes de danse abondent ; la déclamation la plus éloquente alterne avec les plus belles inspirations mélodiques et les plus spectaculaires vocalises. Après avoir incarné Testo dans Combattimento, la théorie du cygne noir (2021), Valerio Contaldo affronte l’autre partition suprêmement complexe et virtuose du compositeur, culminant dans une traversée des Enfers où la beauté le dispute à la difficulté.



● Orfeo : Valerio Contaldo*

● La Musica, Euridice : Mariana Flores*

● La Messaggiera : Coline Dutilleul

● La Speranza, Proserpina : Anna Reinhold

● Plutone : Alejandro Meerapfel

● Caronte : Salvo Vitale

● Pastore I, Spirito III, Eco : Nicholas Scott

● Pastore III, Apollo : Alessandro Giangrande

● Pastore II : Leandro Marziotte

● Ninfa Julie Roset*

● Pastore IV : Matteo Bellotto

*Anciennes et ancien artistes de l’Académie



➜ Chœur : Chœur de chambre de Namur / Chef de chœur : Thibaut Lenaerts

➜ Orchestre : Cappella Mediterranea



2h15 avec un entracte / Spectacle en italien surtitré en français et en anglais

Favola in musica en un prologue et cinq actes. Livret d’Alessandro Striggio fils, créé le 24 février 1607 au Palazzo Ducale de Mantoue. Opéra en version de concert au Grand Théâtre de Provence

https://www.festival-aix.com/

Le mythe d’Orphée – poète qui, par la seule grâce de son chant, obtient des Enfers qu’ils lui rendent celle qu’il aime, trop tôt disparue – hante les origines de l’art lyrique. Pour faire écho au Couronnement de Poppée, dernier opéra de Monteverdi, Leonardo García Alarcón et la Cappella Mediterranea donnent une version de concert de L’Orfeo, premier opéra du compositeur, souvent considéré par ailleurs comme le premier véritable opéra de l’histoire. Dans cet éloge humaniste du pouvoir civilisateur de l’art et de la maîtrise des passions se terminant en lumineuse apothéose, Monteverdi déploie une infinie variété de formes, styles et atmosphères : les rythmes de danse abondent ; la déclamation la plus éloquente alterne avec les plus belles inspirations mélodiques et les plus spectaculaires vocalises. Après avoir incarné Testo dans Combattimento, la théorie du cygne noir (2021), Valerio Contaldo affronte l’autre partition suprêmement complexe et virtuose du compositeur, culminant dans une traversée des Enfers où la beauté le dispute à la difficulté.



2h15 avec un entracte / Spectacle en italien surtitré en français et en anglais

