Bouilles de lecteurs #7 : atelier DAns la peau d’un scénariste 60 Rue Saint-Vincent, 31 mai 2023, Loretz-d'Argenton.

Bouilles de lecteurs revient pour la 7ème édition ! Après avoir percé tous les secrets de l’écriture et la réalisation d’un livre, aidez Mélie à sauver des mondes en réalisant un monstre inédit ! Séance dédicaces avec l’auteure française Cee Cee Miae et la librairie brin de lecture..

2023-05-31 à ; fin : 2023-05-31 17:00:00. EUR.

60 Rue Saint-Vincent Bibliothèque

Loretz-d’Argenton 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Readers’ Balls is back for the 7th edition! After having discovered all the secrets of writing and making a book, help Mélie to save worlds by making an unpublished monster! Signing session with the French author Cee Cee Miae and the bookstore brin de lecture.

Vuelve la 7ª edición de Readers? Balls! Después de haber descubierto todos los secretos de la escritura y la producción de un libro, ¡ayuda a Mélie a salvar mundos creando un nuevo monstruo! Sesión de firmas con la autora francesa Cee Cee Miae y la librería brin de lecture.

Das Buch « Leseköpfe » geht in die siebte Runde! Nachdem du alle Geheimnisse des Schreibens und der Herstellung eines Buches gelüftet hast, hilf Melie dabei, Welten zu retten, indem du ein noch nie dagewesenes Monster herstellst! Autogrammstunde mit der französischen Autorin Cee Cee Miae und der Buchhandlung brin de lecture.

Mise à jour le 2023-05-10 par Maison du Thouarsais