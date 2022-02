L’Oresse Poilue Villeneuve-sur-Lot, 4 mars 2022, Villeneuve-sur-Lot. L’Oresse Poilue Théâtre des 13 vents 243 avenue du Gal de Gaulle Villeneuve-sur-Lot

2022-03-04 18:30:00 – 2022-03-04 19:30:00 Théâtre des 13 vents 243 avenue du Gal de Gaulle

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Conte, musique, masque, marionnette à partir de 6 ans. La mama Cécilia et sa fille Chiara, aiment beaucoup les crêpes, tellement qu’elles ne mangent que ça (la mère nous expliquera pourquoi). Mais un jour la mama Cécilia

en a assez et envoie sa poêle à crêpes magique à sa mère, la Maminna, qui vit de l’autre côté de la forêt touffue où se cache l’Ogresse Poilue. Conte, musique, masque, marionnette à partir de 6 ans.

Conte, musique, masque, marionnette à partir de 6 ans. La mama Cécilia et sa fille Chiara, aiment beaucoup les crêpes, tellement qu'elles ne mangent que ça (la mère nous expliquera pourquoi). Mais un jour la mama Cécilia

en a assez et envoie sa poêle à crêpes magique à sa mère, la Maminna, qui vit de l'autre côté de la forêt touffue où se cache l'Ogresse Poilue.

