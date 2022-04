Lorenzo Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Lorenzo Zénith Nantes Métropole, 8 février 2023, Saint-Herblain. 2023-02-08

Horaire : 20:00

Gratuit : non 36 € BILLETTERIES : – zenith-nantesmetropole.com, ospectacles.fr, ticketmaster.fr, francebillet.com, seetickets.com- PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : contact@ospectacles.fr Concert.”On te laissera pas d’argent, même pas le bénéfice du doute” : Lorenzo a bien résumé les choses pour ce retour fracassant. Après avoir ratiboisé le game des cartes Pokémon suite à la vente aux enchères de cartes de sa collection personnelle, qui lui a permis d’amasser la modique somme de 300 000 €, Lorenzo revient à ses premières amours avec “‘Catastrophe”. Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com

