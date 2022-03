Lorenzo Piccone & Megan Richardson Duo La Cav’Halle, 15 mars 2022, La Fare-les-Oliviers.

Lorenzo Piccone de passage dans notre région nous fait le plaisir le temps d’une soirée de poser ses instruments sur la scène de la Cav’Halle ! Grâce à la diversité de ses identités sonores, Lorenzo transporte son auditoire jusqu’à trouver en lui l’accord des mêmes instincts, puis l’entraine dans son voyage vers l’infini. Le temps d’un concert, unique en son genre, vous allez vibrer sur les différentes sonorités issues des divers instruments dont il joue sur scène (guitare, weissenborn, dobro, bouzouki, mandoline) “Lou & Meg ” C’est le nouveau projet de Lorenzo Piccone, qui nous propose un concert unique en son genre, avec un répertoire composé de titres originaux de grande influence Folk/Blues, et quelques interprétations de grands classiques de la musique acoustiques du monde revisités. Lorenzo couvre une gamme de styles allant du blues au jazz en passant par le funk et la soul, la musique du monde, le classique et la musique folklorique de différents endroits du monde, y compris sa propre région en Italie, où il a été reconnu par un prix pour sa contribution à la culture ligurienne. Le dernier album solo de Lorenzo a été enregistré à Nashville, aux États-Unis, et comprenait des invités de légende tels Steve Cropper (Blues Brothers, Otis Redding), ou encore le virtuose de l’orgue Hammond Ike Stubblefield (Stevie Wonder, B.B. King, Eric Clapton),. Lorenzo s’est produit dans les célèbres salles de la Nouvelle-Orléans, partageant la scène avec le grand batteur de jazz Herlin Riley et le tromboniste Cory Henry. En plus du blues/folk toujours présent dans ses concerts, Lorenzo nous transporte vers divers timbres sonores, en improvisant et nous offrant sa musique originale et toujours vivante. Il sera accompagné aux percussions par Megan Richardson. “MEG” est une compositrice, batteuse et percussionniste de Nashville qui s’est produite aux États-Unis et en Europe, et a écrit et enregistré avec des artistes prometteurs de Nashville et d’ailleurs. Megan est titulaire d’un baccalauréat en musique du Berklee College of Music, où elle a étudié l’écriture de chansons, batterie, percussions, enregistrement et production avec certains des meilleurs musiciens du monde, auteurs-compositeurs et producteurs, dont Eguie Castrillo (Tito Puente, Steve Winwood), Bonnie Hayes (Bonnie Raitt) et Sean Slade (Radiohead). Megan joue de la batterie, du cajon et d’autres percussions latines et africaines, adaptant son jeu à l’atmosphère que dégage les sons de Lorenzo. Cette soirée en compagnie de Lorenzo Piccone et Megan Richadson s’annonce exceptionnelle, c’est un événement qu’il ne faut surtout pas manquer ! Lou & Meg font partie de ses artistes qui vous touchent droit au cœur et à l’âme !! Soyez nombreux à venir rêver et voyager avec ce duo exceptionnel, c’est le mardi mars à partir de 20 heures, à la Cav’Halle !!! Pensez à réserver, boissons et restauration sur Place. PAF 5€

