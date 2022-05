LORENZO Brest, 23 février 2023, Brest.

LORENZO La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest

2023-02-23 20:30:00 – 2023-02-23 La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris

Brest 29200

On te laissera pas d’argent, même pas le bénéfice du doute » : Lorenzo a bien résumé les choses pour ce retour fracassant. Après avoir ratiboisé le game des cartes Pokémon suite à la vente aux enchères de cartes de sa collection personnelle, qui lui a permis d’amasser la modique somme de 300 000€, Lorenzo revient à ses premières amours avec ‘Catastrophe’.

Les expériences génétiques menées sur Lorenzo par des scientifiques ont mal tourné, et il en sort pire que jamais : infernal, machiavélique, bestial et rhabillé de la tête au pied (son mythique bob blanc a viré au noir). Rico, son compère de toujours, l’accompagne pour aller semer la zizanie dans la ville au volant de leur véhicule blindé. Ils sont fin prêts à écraser « ton chien, ta femme, tes gosses » pour arriver à leur fins…

Informations pratiques :

Ouverture des portes à 20h00

Abonné.e 20€ en prévente (+frais), 23€ sur place

Plein tarif 25€ en prévente (+frais), 28€ sur place

Tarif réduit 23€ en prévente (+frais), 25€ sur place

Production La Carène

contact@lacarene.fr +33 2 98 46 66 00 https://www.lacarene.fr/LORENZO.html

