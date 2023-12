Concert du Nouvel An Lorentzen Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Début : 2024-01-21 17:00:00

fin : 2024-01-21 . L’orchestre Symphonique SaarLorraine vous propose de fêter la nouvelle année avec au programme des œuvres de : Mozart, Haydn, Weber, Léhar, Waldteufel, Eilenberg et Johann Strauss Avec : Antonietta Jana – mezzo-soprano, Renata Vidovic – clarinette, Götz Hartmann – chef d’orchestre EUR. Lorentzen 67430 Bas-Rhin Grand Est

