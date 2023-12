Balade ludique à Lorentzen Lorentzen, 1 janvier 2024, Lorentzen.

Lorentzen Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

.

Découvrez Lorentzen et Diemeringen en famille et en vous amusant ! Cette balade ludique vous emmènera à travers les rues des 2 cités et de leur paysages, sur un parcours de découverte ponctué d’énigmes. Soyez curieux, observateur, et collectez les indices qui vous permettront de résoudre une énigme ! Livret de jeu disponible à l’office de tourisme, ou à télécharger directement ici. Parcours adapté à trois niveaux d’âge 4-6 ans, 6-8 ans et 9-12 ans… et pour toute la famille !

Circuit à pied ou à vélo.

0 EUR.

Lorentzen 67430 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-11-29 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue