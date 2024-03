L’Oreneta de Sant Marti (L’Hirondelle de Saint Martin), théâtre avec le Grup Téatral Ultrera Salle des fêtes Sorède, dimanche 21 avril 2024.

L’Oreneta de Sant Marti (L’Hirondelle de Saint Martin), théâtre avec le Grup Téatral Ultrera Théâtre en bilingue français – catalan avec le Grup Téatral Ultrera. Dimanche 21 avril, 16h00 Salle des fêtes 6€

Plongez au cœur des Albères, là où les montagnes rencontrent le ciel et où la source d’Ouillat berce chaque instant. Dans cette pièce de théâtre captivante, en bilingue catalan-français en 3 actes, écrite et mise en scène par Gilbert Llong, suivez le parcours envoûtant de Manel, berger des Albères, une âme simple et poétique liée aux beautés de cette montagne.

Salle des fêtes 1 rue de la sardane 66690 Sorède Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie