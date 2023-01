Lorena Dozio – Comme un saut immmobile Théâtre l’Echangeur / Cie Public Chéri Bagnolet Catégories d’Évènement: Bagnolet

île de France

Lorena Dozio – Comme un saut immmobile Théâtre l’Echangeur / Cie Public Chéri, 6 février 2023, Bagnolet. Le mardi 07 février 2023

de 20h30 à 21h30

Le lundi 06 février 2023

de 20h30 à 21h30

. payant Une quête de l’invisible, une immersion sensorielle sur la relation entre corps et texte. Pour la danseuse et chorégraphe suisse, le plateau est un laboratoire exigeant et envoûtant. Elle y interroge l’invisible dans une quête tenace, profondément construite, source d’étonnements répétés. Ici, elle utilise les mots comme médium de cette interrogation, plus précisément la voix humaine et la relation entretenue entre le corps et le texte. Peu à peu c’est toute une partition d’états de corps qui se découvre, des paysages, des climats, des instants où le corps lui-même est le passeur d’une autre présence, invitée, presque fantomatique, révélée. Comment des expériences extrêmes comme l’apnée ou la transe font advenir cet autre jusqu’alors invisible, en réserve, caché ou fuyant ? Ce solo, dans son appel incarné, démultiplie les présences, absences comprises. + d’infos Théâtre l’Echangeur / Cie Public Chéri 59, av du Général de Gaulle 93170 Bagnolet Contact : https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver http://bienfait.micadanses.com/billetterie/

© DR Lorena Dozio – Comme un saut immobile

Détails Catégories d'Évènement: Bagnolet, île de France Autres Lieu Théâtre l'Echangeur / Cie Public Chéri Adresse 59, av du Général de Gaulle Ville Bagnolet

