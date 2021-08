L’oreille suspendue Théâtre du Pavé, 7 avril 2022, Toulouse.

### Théâtre L’Oreille Suspendue c’est une émission de radio dérangée mais très douce. L’Oreille Suspendue c’est des jeux de mots et des chroniques et des invités et des chroniques et des sujets et des interviews et des micro-trottoirs et un présentateur, Etienne. C’est toujours Etienne qui présente L’Oreille Suspendue. Il a des capacités cognitives hors du commun, Etienne de L’Oreille Suspendue. Parfois c’est un acteur, parfois c’est une actrice. Mais c’est surtout Etienne. L’Oreille Suspendue c’est un tas de personnages haut en couleurs, qui inonde le plateau, qui déborde, qui saborde, qui aborde des sujets sensibles, poétiques, fantasques. Parce qu’à L’Oreille Suspendue comme ailleurs, le monde va mal. Mais ça se bat avec une énergie folle pour rester fou… et folles. Après des mois passés en studio, L’Oreille Suspendue s’invite sur scène et vous propose son spectacle en trois épisodes. À chaque soirée son émission, à voir à la suite ou séparément. Alors préparez vos oreilles, on affûte nos stylos et on désinfecte nos micros avant la première de L’Oreille Suspendue en direct. ### Plus d’infos [Site du Théâtre du Pavé ](https://theatredupave.org/wordpress/event/loreille-suspendue/) ![]() ### Infos pratiques * Jeudi 7, vendredi 8, samedi 9 avril à 20h30 * À partir de 15 ans * Durée : 1h * Grande Salle

