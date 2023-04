L’oreille ne fait pas la sieste Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’Évènement: île de France

Des animations pour découvrir les ressources accessibles aux déficients visuels du pôle Lire autrement de la médiathèque Marguerite Duras Programme de l’oreille ne fait pas la sieste Jeudi 5 janvier – 14h30 : jeux de société de culture générale Jeudi 2 février – 14h30 : lectures sur le thème de la peur. Monstres, loups-garous, maris pervers et tueurs en série vous attendent dans des textes de Lovecraft, Maupassant ou encore Jehan Rictus Jeudi 2 mars – 14h30 : projection en audiodescription. Film choisi par les lecteurs Jeudi 6 avril – 14h30 : découverte des ludophones Jeudi 4 mai – 14h30 : café littéraire des livres audio Jeudi 1er juin – 14h30 : atelier de lecture tactile avec Alexandre Ilic (de l’association LIBD) Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris Contact : 0155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/

