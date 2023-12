L’oreille et la plume : quiz musical Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris L’oreille et la plume : quiz musical Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 12 janvier 2024, Paris. Le vendredi 12 janvier 2024

de 14h30 à 16h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Le quiz musical de l’oreille et la plume revient vous réchauffer pour cette 1ère édition 2024! Les bibliothécaires vous proposent de se retrouver pour vous faire deviner des musiques issues de registres divers en passant par les films et la chanson française. Vous avez l’ouïe fine et êtes amateur de musique ou simplement curieux, venez partager ensemble ce moment convivial et immersif ! Vendredi 12 janvier à 14h30 Salle d’animation (niveau +1) Public déficient visuel ou non Entrée libre Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar

epiknet.otg Quiz musical Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75015 Lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar Adresse 41, rue d'Alleray Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris latitude longitude 48.83680697942,2.30348101924335

Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/