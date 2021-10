Paris Médiathèque Marguerite Yourcenar île de France, Paris L’oreille et la plume Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’évènement: île de France

L’oreille et la plume Médiathèque Marguerite Yourcenar, 9 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 9 décembre 2021

de 14h30 à 16h

gratuit

Bienvenue à notre club de lecture : « L’oreille et la plume ». Pour cette séance, nous vous présenterons une sélection de films audio-décrits. Nous nous réunissons un jeudi par mois entre 14h30 et 16h pour parler de nos écoutes, lectures en gros caractères ou de films audio-décrits et échanger nos avis de façon conviviale. JEUDI 9 DÉCEMBRE à 14h30 Entrée libre, public ado-adulte Animations -> Lecture / Rencontre Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray Paris 75015

Contact :Médiathèque Marguerite Yourcenar 0145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://twitter.com/bibYourcenar?lang=fr

