L’oreille et la plume : livres en gros caractères Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris L’oreille et la plume : livres en gros caractères Médiathèque Marguerite Yourcenar, 9 juin 2023, Paris. Le vendredi 09 juin 2023

de 14h30 à 16h00

.Tout public. gratuit

Ne manquez pas notre prochaine édition de l’oreille et la plume consacrée à une sélection de titres en gros caractères. En mai, les bibliothécaires vous proposent de se retrouver autour de morceaux choisis de nos collections en gros caractères. Venez écouter des lectures à voix hautes et vous donner envie de lire ! Vendredi 9 juin 2023 à 14h30 Salle d’animation (niveau +1) Public déficients visuels ou non Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 01 45 30 71 41 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar

Marguerite Yourcenar Rayon gros caractères Marguerite Yourcenar Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar Adresse 41, rue d'Alleray Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

L’oreille et la plume : livres en gros caractères Médiathèque Marguerite Yourcenar 2023-06-09 was last modified: by L’oreille et la plume : livres en gros caractères Médiathèque Marguerite Yourcenar Médiathèque Marguerite Yourcenar 9 juin 2023 Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Paris

Paris Paris