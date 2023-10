L’oreille et la plume : lectures à voix haute Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

L'oreille et la plume : lectures à voix haute Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
Le vendredi 10 novembre 2023

de 14h30 à 16h00

Public adolescents adultes. gratuit

Ne manquez pas notre prochaine édition de l’oreille et la plume consacrée à des lectures à voix haute sélectionnées par les bibliothécaires En novembre, les bibliothécaires vous proposent de se retrouver autour de morceaux choisis de nos collections lus à voix haute. Venez écouter de la culture et vous donner envie de lire ! Vendredi 10 novembre de 14h30 à 16h

Salle d'animation (niveau +1) Public déficients visuels ou non Entrée libre Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d'Alleray 75015 Paris Contact : +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr

