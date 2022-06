L’Oreille en place : Lolita Delmonteil Trio, 30 juillet 2022, .

L’Oreille en place : Lolita Delmonteil Trio



2022-07-30 19:30:00 – 2022-07-30

EUR 12 Chansons Féministo-Tropicales.

À travers des textes rieurs, moqueurs, dramatiques, enr(g)agés, et une musique riche en harmonie, rythmes, et influences; flanquée de ses acolytes pleins de malice musicale, Lolita Delmonteil nous régale d’une musique originale et profonde. Accordéoniste et chanteuse dans le milieu des musiques traditionnelles occitanes depuis longtemps, Lolita s’est lancée dans l’écriture et la compositions de chansons françaises depuis trois ans, et y a pris sacrément goût. Elle a décidé d’enregistrer un disque de ces chansons, qu’elle se plaît à décrire comme « féministo-tropicalo-dramatico-malicieuses »

