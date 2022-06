L’Oreille en place : Le Plaque

L’Oreille en place : Le Plaque, 28 juillet 2022, . L’Oreille en place : Le Plaque



2022-07-28 – 2022-07-28 EUR 12 Trio Musique Gasconne.

Le Plaque puise son répertoire musical des territoires des Landes et du Béarn. De l’inspiration directe des collectes sonores, vers la construction d’une musique minimaliste, répétitive, toujours tournée vers l’énergie du bal et de la danse. Trio Musique Gasconne.

Le Plaque puise son répertoire musical des territoires des Landes et du Béarn. De l’inspiration directe des collectes sonores, vers la construction d’une musique minimaliste, répétitive, toujours tournée vers l’énergie du bal et de la danse. Trio Musique Gasconne.

Le Plaque puise son répertoire musical des territoires des Landes et du Béarn. De l’inspiration directe des collectes sonores, vers la construction d’une musique minimaliste, répétitive, toujours tournée vers l’énergie du bal et de la danse. dernière mise à jour : 2022-06-18 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville