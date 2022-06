L’Oreille en place : « La Motivation » Théâtre, 3 août 2022, .

L'Oreille en place : « La Motivation » Théâtre



2022-08-03 – 2022-08-03

Aurélia Tastet

Qu’est-ce qui, aujourd’hui rend le travail désirable ? Quelles motivations a-t-on, quelles motivations (nous) trouve-t-on, pour se lever le matin et dire au monde : voilà ce que je fais, t’en veux combien ? Ce matin, Alice doit incarner la mascotte de son entreprise: un lapin blanc. Mais en revêtant l’adorable costume, elle passe de l’autre coté du marché… Seul en scène satyrique et exutoire, La Motivation réinterrogera les finalités du travail moderne et nos motivations à y consacrer les 2/3 de notre temps éveillé. Au vu de l’état actuel du marché, nous prendrons le parti d’en rire.

Aurélia Tastet

