L’Oreille en Place : Emilie Calmé & Laurent Maur, 5 août 2022, .

2022-08-05 – 2022-08-05

EUR 12 « Fantaisie improbable pour flûtes et harmonicas »

Inspirée des compositeurs classiques, ce concert se déroulera en 3 parties dans lesquelles les thèmes exposés seront réutilisés dans différents contextes, créant un univers sonore aux frontières du néo-classique du jazz et de la musique électronique. Cette pièce musicale originale emmènera le spectateur dans une atmosphère « ravelienne », moderne et poétique.

Inspirée des compositeurs classiques, ce concert se déroulera en 3 parties dans lesquelles les thèmes exposés seront réutilisés dans différents contextes, créant un univers sonore aux frontières du néo-classique du jazz et de la musique électronique. Cette pièce musicale originale emmènera le spectateur dans une atmosphère « ravelienne », moderne et poétique.

