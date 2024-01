L’Oreille concrète, classe électroacoustiquedu CPBM Conservatoire de Marseille Marseille, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T18:45:00+02:00 – 2024-05-31T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-31T18:45:00+02:00 – 2024-05-31T20:00:00+02:00

Une immersion dans le monde du sonore et du répertoire de la musique électroacoustique sur acousmonium (orchestre de haut-parleurs).

Chaque vendredi (hors vacances scolaires) de 19H à 20H au Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille, salle D4.

Ouverture des portes 18H45.

Projet à l’initiative de la classe de musique électroacoustique du Conservatoire.

F É V R I E R :

2 février 2024

JL. ͟a͟n͟d͟ ͟g͟u͟e͟s͟t͟

Bernard Parmegiani :

La roue Ferris (1971) (10’42’’)

Dedans dehors (1977) (22’)

Capture éphémère (1967) (12’)

_________________________________

9͟ ͟f͟é͟v͟r͟i͟e͟r͟ ͟2͟0͟2͟4͟͟

L͟e͟s͟ ͟r͟e͟n͟d͟e͟z͟-͟v͟o͟u͟s͟ ͟d͟u͟ ͟s͟e͟c͟o͟n͟d͟

Michèle Bokanowski, Phone variations (1988) (23′)

Beatriz Ferreyra, Murmureln (2021) (4’03 »)

Marc Chuzeville-Banel, ??? (2024) (6′)

Lionel Marchetti, Dans la montagne (Ki Ken Ta​ï​) (1996) (12’16 »)

Meira Asher, È un uomo (1999) (4’55 »)

_________________________________

1͟6͟ ͟f͟é͟v͟r͟i͟e͟r͟ ͟2͟0͟2͟4͟͟

L͟a͟ ͟s͟p͟é͟c͟i͟a͟l͟e͟

Marie Guérin, La mue sauvage (2015) (11’56’’)

Émilie Mousset, Les passagers (2014) (8’42’)

Mélanie Gentilhomme, La tempête fait rage (Octophonie) (2023) (8’)

Anne-Line Drocourt, Tendres spectres (2022) (6’06’’)

Margarida Guia, Traversée (2014) (2’17’’)

_________________________________

2͟3͟ ͟f͟é͟v͟r͟i͟e͟r͟ ͟2͟0͟2͟4͟͟

L͟e͟ ͟d͟e͟r͟n͟i͟e͟r͟ ͟s͟o͟n͟t͟i͟m͟e͟

« Technophobia or technophilia are not appropriate responses to new technology. The only appropriate response is the most profound ambivalence. That’s what we owe new technologies—we have to teach ourselves to be absolutely ambivalent about them and imagine their most inadvertent side effects. The most inadvertent side effects are the side effects that tend to get us. » William Gibson

Tom Dissevelt, Anchor Chains (2’47 ») (1965)

Morton Subotnick, Silver Apples Of The Moon (4’22 ») (1967)

Gil Mellé, The Piedmont Elegy (2’23 ») (1971)

François Bayle, Voyage au centre de la tête, partie A (8’11 ») (1981)

Bent Lorentzen, Interferences (6’00 ») (1967)

Else Marie Pade, Etude 1 (5’33 ») (1962)

Whadat XP, Technophobia, Technophilia (Words from William Gibson) (3’48 ») (2023)

Whadat XP, Like city lights, receding (3’20 ») (2023)

Whadat XP, Welcome Cyberboss (1’22 ») (2023)

Whadat XP, Employee of the month (0’46 » edit version) (2020)

Whadat XP, Are u Robots ? (1’15 ») (2023)

Brian Eno, Task Force (1’23 ») (1978)

Entrée libre Inscription à l’accueil à partir de 18h30, dans la limite des places disponibles

_____________________________________________________________

