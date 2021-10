Lords of the Sound Zénith, 6 novembre 2021, Le Grand-Quevilly.

Lords of the Sound

Zénith, le samedi 6 novembre à 20:00

Pour la première fois en France, l’orchestre nouvelle génération »LORDS OF THE SOUND » présentera son programme « Music is coming ». Plus qu’un simple concert, assistez à un vrai spectacle, mélange de sons Live, d’images et d’une Chorale qui vous fera revivre la magie de vos films, émissions télé et jeux vidéo favoris. L’orchestre reprendra les Bandes Originales de Game of Thrones, Vikings, Mandalorian, Guardians of the Galaxy, Wonder Woman, Le Seigneur des anneaux,Avatar, Mad Max, Pirates des caraïbes, le 5eme élément, World of Warcraft, Assassin’s Creed, Mortal Kombat, The Witcher et bien plus encore. Grâce à un accompagnement visuel unique, chaque mélodie prendra vie et des créatures fabuleuses se précipiteront dans la salle pour vous faire découvrir un monde inconnu où règne magie et illusion. Un son grandiose et puissant et une approche professionnelle sont les principales caractéristiques de l’orchestre « LORDS OF THE SOUND ». « Music is coming » est certainement la meilleure façon de passer un moment extraordinaire. Cet événement vous aidera surtout à oublier la monotonie de la vie quotidienne et vous ouvrira les portes vers une nouvelle réalité, où les mythes prennent vie et les miracles se réalisent à chaque instant. Le concert se déroulera avec la participation de chanteurs talentueux et sera accompagné d’une séquence vidéo pour chaque scène.

Carré Or : 59€ / Cat 1 : 47€ / Cat 2 : 34€ // Enf -12 ans : 27€

Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly Seine-Maritime



