LORDS OF THE SOUND présente “Music is coming” Le Cepac Silo le Silo, 16 novembre 2021, Marseille.

le Silo, le mardi 16 novembre à 20:00

Pour la première fois en France et au Luxembourg, LORDS OF THE SOUND, orchestre nouvelle génération, donnera des concerts et présentera son programme «Music is coming». La performance de l’orchestre LORDS OF THE SOUND est plus qu’un simple concert, c’est un vrai show ! «Music is coming» est l’incroyable rencontre des sons live d’un orchestre, des chœurs et de la véritable magie qui emplit vos films, séries et jeux vidéo préférés. Les bandes son, connues mondialement, prendront des sonorités nouvelles et gagneront une puissance spéciale tant est haut le niveau de maîtrise des inimitables LORDS OF THE SOUND ! Venez et découvrez toute la puissance du flux de musique en direct ! Les musiques de célèbres films fantastiques, de séries télévisées et de jeux vidéo seront brillamment interprétées par les membres de l’orchestre : Game of Thrones, Vikings, The Mandalorian, Les Gardiens de la Galaxie, Wonder Woman, Le Seigneur des anneaux, Avatar, Mad Max, Pirates des Caraïbes, Le Cinquième Élément, Animaux Fantastiques, A Cure for Life, World of Warcraft, Assassin’s Creed, Mortal Kombat, The Witcher et plus encore. Grâce à un accompagnement visuel unique, chaque mélodie prendra vie, la salle s’emplira de créatures fabuleuses, faisant découvrir au public un monde inconnu où règnent la magie et l’illusion. Son grandiose et puissant, mise en œuvre insolite, approche professionnelle, telles sont les principales caractéristiques de l’orchestre LORDS OF THE SOUND . «Music is coming» est certainement la meilleure façon de passer un moment extraordinaire. Cet événement incroyable vous aidera le mieux à oublier l’agitation de la vie quotidienne et vous ouvrira les portes vers une nouvelle réalité, où les mythes prennent vie et où les miracles se produisent à tout instant. Le concert se déroulera avec la participation de vocalistes talentueux et sera accompagné d’une séquence vidéo à chaque scène.

de 37 à 65€

le Silo 35 quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T20:00:00 2021-11-16T22:30:00