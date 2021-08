Orléans Le Zénith Loiret, Orléans LORDS OF THE SOUND, orchestre nouvelle génération, et présentera son programme «Music is coming» Le Zénith Orléans Catégories d’évènement: Loiret

LORDS OF THE SOUND, orchestre nouvelle génération, et présentera son programme «Music is coming»

Le Zénith, le mardi 12 octobre à 17:30

Les musiques de célèbres films fantastiques, de séries télévisées et de jeux vidéo seront brillamment interprétées par les membres de l’orchestre: Game of Thrones, Vikings, The Mandalorian, Les Gardiens de la Galaxie, Avatar, Mad Max, Pirates des Caraïbes, Le Cinquième Élément, World of Warcraft, Assassin’s Creed, Mortal Kombat, The Witcher et plus encore

37 eur

Zénith Orleans 17.10.2021 / 17:00 Le Zénith 1 Rue du Président Robert Schuman, 45100 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-12T17:30:00 2021-10-12T20:00:00

