le dimanche 5 juin à 20:15

En 1918 à Lisbonne, Maria Adelaide Coelho da Cunha est l’héritière et propriétaire du journal que dirige son mari. Découvrant que celui-ci envisage de s’approprier sa fortune en vendant le titre, elle décide de se battre pour préserver son indépendance et s’enfuit avec son jeune chauffeur proche de la mouvance anarchiste. Dans ce récit romanesque entrelaçant lutte des classes et féminisme, Maria de Medeiros interprète avec une grande justesse une figure historique libre et pleine de force. Avec Maria de Medeiros, Marcello Urgeghe, João Pedro Mamede _L’Ordre moral_ (_Ordem moral_), Mario Barroso, 2020 © Alfama Films

Gratuit pour les moins de 26 ans ////// 1 séance : 5 € (sur place et en ligne sur www.ermitage.cineparadis.fr) ////// 2 séances préachetées : 8 € (à la caisse du cinéma uniquement) ////// 4 séances préachetées : 12 € (à la caisse du cinéma uniquement)

