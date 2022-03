Lordi Le Splendid, 4 novembre 2022, Lille.

Lordi

Le Splendid, le vendredi 4 novembre à 20:00

LORDI est un groupe finlandais de hard rock et de heavy metal mélodique, formé à l’origine en 1992 par son chanteur, auteur-compositeur, concepteur d’art visuel et créateur de costumes, M. Lordi. Le groupe est en tournée depuis 2002 et est connu pour son look monstrueux et ses éléments d’horreur dans ses performances scéniques et ses vidéos. Avec des chansons accrocheuses et des riffs criards, les paroles horribles resteront dans votre esprit, que vous le vouliez ou non. Le 26 novembre 2021, le groupe a dévoilé “Lordiversity” – un coffret contenant SEPT nouveaux albums studio, qui marquera la première nouvelle musique de LORDI depuis l’arrivée de “Killection” en 2020, un album de compilation fictif contenant des chansons que LORDI aurait écrites si le groupe avait existé entre le début des années 1970 et le milieu des années 1990. Les albums sonneront tous différemment les uns des autres, ils sont tous dans des styles différents et des époques fictives dans la ligne temporelle de Killection.

28,80€

Le groupe finlandais Lordi sera sur la scène du Splendid de Lille le 4 novembre 2022.

Le Splendid 1 place du mont de terre Lille Fives Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-04T20:00:00 2022-11-04T22:00:00