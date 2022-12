Lord$ La Petite Halle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le vendredi 13 janvier 2023

de 21h00 à 00h00

gratuit

Lord$ est un groupe de 5 musiciens, Rémi Klein aux claviers et au chant, Jay Adams à la basse, Zablon à la guitare et au chant, Bastien Bonnefont à la batterie et Gary à la guitare. Ne pouvant définir leur style avec exactitude si ce n’est du « Country Disco Punk » , on peut noter différents artistes faisant partie de leurs inspirations comme Louis Cole (Knower), Oliver Tree, Thundercat, Dijon, Tyler The Creator, Jacob Collier, Domi & JD Beck, pour n’en citer que quelques uns. Ils sont actuellement sur la finalisation d’un Album de 13 titres enregistré par Jordan Kouby au studio Motif Music, en parallèle de la finalisation de leur Ep. Pour promouvoir la sortie de leur vinyle qui sortira le 6 Janvier 2022, ils ont créé leur propre jeu vidéo « Try Again » sorti sur la plateforme Steam le 7 Octobre 2022 qui a eu l’occasion d’être promu sur Radio Nova. « Try Again » sur Steam : https://store.steampowered.com/app/2088930/Try_Again/ Instagram : https://www.instagram.com/lord__s_/ Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100085004817829 __________________________________ INFOS PRATIQUES La Petite Halle Attenant à la Grande Halle de la Villette, 211 Av. Jean Jaurès, 75019 Paris. Possibilité de se restaurer sur place! N’oubliez pas, L’entrée est libre ! La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Lord$

